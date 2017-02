programa > Frente a Frente, Notícias > Frente a Frente aborda os perigos do aedes aegypti

Frente a Frente aborda os perigos do aedes aegypti

Apesar de todas as campanhas de conscientização, muitos brasileiros ainda não se deram conta da importância em combater o aedes aegypti. Há muito tempo, esse mosquito transmite a dengue. Nos últimos anos, também foi identificado como responsável pelo zika vírus e a febre chikungunya, uma doença que cresceu mais de 700 por cento no ano passado, segundo o ministério da saúde. Agora, o aedes aegypti pode transmitir a febre amarela nos centros urbanos. O Frente a Frente desta quints (9/2), às 22h, conversa sobre esse mosquito e as doenças que transmite com o infectologista Cláudio Stadnik, da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Também participam do programa as jornalistas Mauren Xavier, repórter do Correio do Povo, e Flávia Marroni, da Solar Comunicação Digital.

O programa também pode ser conferido via streaming.