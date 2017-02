programa > Galpão Nativo, Notícias > Galpão Nativo homenageia Glênio Fagundes

Galpão Nativo homenageia Glênio Fagundes

O Galpão Nativo deste domingo (19/2), às 8h, homenageia Glênio Fagundes, o primeiro apresentador do programa. A apresentação é do músico Elton Saldanha.

As atrações do dia são Leonel Gomez, indicado pelo próprio Glênio para a homenagem, e a revelação Ariane Wink, jovem artista que nesse contexto ocupa o espaço de novos talentos. Leonel Gomez destaca-se pelo forte sotaque e personalidade musical da fronteira, já que se criou e viva até hoje na fronteira oeste do RS, em Santana do Livramento. Já Ariane Wink começou nos palcos aos 9 anos, concorrendo em rodeios artísticos e festivais por todo o estado, tendo um total de 28 prêmios, conquistados entre 2005 e 2008. Ingressou na banda de Elton Saldanha, em 2011, na qual atua no momento.

O programa também pode ser conferido no sábado (25/2), às 8h, e via streaming.