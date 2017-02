programa > Notícias, Programa Nação > Nação apresenta último episódio da série sobre o Carnaval de Porto Alegre

O Carnaval está chegando, e o Nação exibe o quarto e último episódio sobre a festa em Porto Alegre. O programa vai ao ar nesta quarta (8/2), às 21h, e aborda o quesito casal de mestre-sala e porta-bandeira, um dos mais importantes e decisivos do Carnaval.

O fio condutor desta série é o compositor, carnavalesco e pesquisador Nilo Feijó, eterno griôt, que deixa registrado nesta última entrevista um pouco da história que viveu no Carnaval de Porto Alegre. O programa Nação é apresentado pela jornalista Fernanda Carvalho e conta com a participação especial de Israel Ávila, do site Setor 1.

