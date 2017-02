programa > Notícias > Pedofilia é tema do Primeiro Passo

Pedofilia é tema do Primeiro Passo

No Brasil, a cada oito minutos, uma criança é abusada. Dados revelados, em 2015, pela Polícia Federal, mostram que 76% dos pedófilos do mundo estão concentrados no nosso país. Este é o tema do Primeiro Passo desta segunda (20/2), às 21h15, com o psiquiatra Carlos Salgado.

O programa também pode ser conferido via streaming.