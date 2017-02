programa > Frente a Frente, Notícias > Presidente da Assembleia Legislativa do Estado é entrevistado no Frente a Frente

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado é entrevistado no Frente a Frente

O novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado, João Edegar Pretto, é o entrevistado do Frente a Frente desta semana. O programa vai ao ar nesta quinta (16/2), às 22h.

João Edegar Pretto nasceu em junho de 1971, em Miraguaí, na Região Celeiro do Estado. Saiu do campo aos 15 anos para acompanhar o pai, Adão Pretto, eleito deputado estadual constituinte em 1986. A vivência político partidária sempre fez parte da vida de Edegar, que em 2010 conquistou uma cadeira no legislativo gaúcho pelo Partido dos Trabalhadores, sendo reeleito em 2014.

Também participam do programa os jornalistas Eugênio Esber, diretor de redação da Revista Amanhã, Paulo Gilvani Borges, diretor geral da agência Radioweb, Vitória Famer, repórter e apresentadora da Rádio Guaíba, e Kelly Mattos, apresentadora da Rádio Gaúcha.

O programa também pode ser conferido via streaming.