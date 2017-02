programa > Notícias, TVE Reporter > Produção de cervejas artesanais é tema do TVE Repórter

Produção de cervejas artesanais é tema do TVE Repórter

O Rio Grande do Sul tem cerca de um terço das fábricas de cerveja artesanal do Brasil. O TVE Repórter desta quarta (15/2), às 20h30,, é sobre a produção de cerveja artesanal em Porto Alegre.

A repórter Clarissa Lima mostra o distrito cervejeiro do bairro Anchieta. Das 16 fábricas de Porto Alegre, onze estão instaladas lá. o programa também vai mostrar a origem da cerveja artesanal, com pessoas que fazem cerveja em casa, e bares que servem uma grande variedade de rótulos produzidos localmente, nacionalmente e no exterior.

O programa também pode ser conferido via streaming.