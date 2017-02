programa > Faces, Notícias > Proprietária da Livraria Bamboletras é entrevistada no Faces

A jornalista e proprietária da Livraria Bamboletras, Lu Vilella, é a entrevistada do Faces desta terça (14/2), às 22h30. A pequena e charmosa loja está localizada no shopping Nova Olaria, no coração do bairro Cidade Baixa, há mais de vinte anos.

São várias as características que distinguem a Bamboletras de outras livrarias. O acervo diferenciado faz com que ela seja uma referência no cenário literário da cidade. Ao mesmo tempo em que é ousada e corajosa, também é acolhedora e aconchegante. Consolidada como espaço cultural, é “a livraria de todos os gêneros”, como diz o seu slogan. A história da livraria começou na Rua da República. Após um ano, ela transferiu-se para o Nova Olaria. Inicialmente, só vendia livros para o público infantil, o que gerou a inspiração para o nome sugestivo de Bamboletras – “bambolê de letras”. Em seguida, ampliou e diversificou o acervo, investindo em obras da literatura nacional e estrangeira.

O programa também pode ser conferido via streaming.