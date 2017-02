programa > Curta TVE, Notícias > Relações entre gênero e saúde mental são abordadas no Curta TVE

Relações entre gênero e saúde mental são abordadas no Curta TVE

O filme “O que há de errado com ela?”, de Mirela Kruel, foi elaborado com base nas discussões e nos relatos colhidos durante o Projeto Girassóis – coordenado pela ONG Coletivo Feminino Plural. Esta é a atração do Curta TVE desta quarta (16/11), às 23h. O curta também pode ser conferido nesta quarta (1/2), às 23h, e via streaming.

Esse projeto estudou a relação entre desigualdade de gênero e saúde, com enfoque voltado para novas abordagens sobre saúde mental e linha de cuidado. O curta foi exibido ao final do projeto e no lançamento do grupo de estudos.

Roteiro, produção e direção da jornalista e diretora Mirela Kruel

Produção: Fabiano Florez

Participação de: Janaina Kremer

Direção de fotografia: Francisco Alemão Ribeiro e Joba Migliorim

Montagem: Thaís Fernandes

Música: Mônica Salmaso