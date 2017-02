programa > Frente a Frente, Notícias > Secretário de Segurança Pública do RS é entrevistado no Frente a Frente

A sensação de insegurança no estado cresceu na última década, esse sentimento tem como causa o aumento da criminalidade, em especial de homicídios. Nos últimos meses, aconteceram crimes de extrema violência, atribuídos, principalmente, ao tráfico de drogas. Como reverter esse quadro? Que medidas podem ser tomadas imediatamente? Para responder a essas e outras perguntas, o Frente a Frente desta quinta (23/2), às 22h, recebe o secretário da Segurança Pública do Estado, Cezar Schirmer. Como entrevistadores convidados, o apresentador Vitor Dalla Rosa recebe os jornalistas Amilton Belmonte, correspondente do Grupo Sinos em Porto Alegre; Eduardo Paganella, repórter da Rádio Guaíba; e Nilton Schüler, chefe de reportagem da TVE.

O programa também pode ser conferido via streaming.