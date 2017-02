programa > Frente a Frente, Notícias > TVE exibe concerto da Ospa regido por maestro chinês

TVE exibe concerto da Ospa regido por maestro chinês

O regente convidado de concerto da Série UFRGS da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), apresentado no Obra Prima desta sexta (10/2), às 22h, vem do Oriente. Ele é o chinês Guoyang Zhang, diretor do departamento de regência do Conservatório de Música de Xangai. Sob sua batuta, os músicos interpretam obras do também chinês Wang Xilin (1937-) e de Dmitri Shostakovich (1906-1975).

A obra que abre o programa traz ao salão as sonoridades de uma festividade tradicional do sul da China, a “Festa das Tochas”. Trata-se de “Torch Festival”, de Wang Xilin, compositor que escreveu a sinfonia de abertura dos Jogos Olímpicos de Beijing em 2008. Para encerrar o concerto, a orquestra interpreta a “Sinfonia nº 5” de Shostakovich, escrita em 1937. Inovador que recebeu duras críticas do governo stalinista, o compositor escreveu a peça, que veio a se tornar uma das suas mais famosas composições, como uma resposta à censura que sofreu na primeira metade dos anos 1930. A obra explorou temas que agradavam ao gosto estético do Estado Soviético sem, no entanto, assumir um caráter simplista.

O programa também pode ser conferido via streaming.