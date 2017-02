programa > Notícias > TVE promove primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Gravataí

TVE promove primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Gravataí

Está confirmado o primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Gravataí na TVE. Será na próxima terça-feira, dia 14 de fevereiro, às 20h30, com transmissão ao vivo dos estúdios da emissora em Porto Alegre e também pelas redes sociais. As regras do debate foram aprovadas nesta sexta-feira (10/02) pelas seis representações das coligações partidárias dos postulantes. A eleição está marcada para o dia 12 de março.

Serão quatro blocos com tempo aproximado de 30 minutos com apresentação, perguntas de jornalistas convidados de Gravataí, e mais perguntas e respostas entre os próprios candidatos. A mediação é do jornalista da TVE, Vitor Dalla Rosa. O regramento para o debate segue estritamente a legislação eleitoral e será norteada pelo princípio da isonomia entre os postulantes ao cargo. Está assegurado o direito de resposta em eventual ofensa, a ser avaliado na ocasião pelo Departamento Jurídico da Fundação Piratini.

Paralelamente, os sistemas de Libras, Closed Caption e audiodescrição vão estar automatizados durante a transmissão para telespectadores portadores de deficiência auditiva e visual. A promoção do debate reforça a iniciativa de expor ideias para a gestão pública de Gravataí. “Optamos por propor um debate logo no início da campanha, que será curta, para auxiliar os eleitores na escolha do melhor candidato para Gravataí”, afirma o presidente da Fundação Piratini, Orestes de Andrade Jr. Em 2016, debate semelhante foi promovido pela emissora com candidatos da cidade e também de outros municípios.

No encontro prévio das coligações, foram esclarecidas as dúvidas e realizados dois sorteios prévios – de ordem de disposição no estúdio e de perguntas-respostas dos jornalistas convidados, bem como a assinatura da ata com a concordância da formatação do debate.

Além dos representantes partidários, participaram da reunião o diretor-geral da Fundação Piratini e assessores dos departamentos Jurídico e de Jornalismo da TVE.

Participarão do debate os candidatos Anabel Lorenzi (Unidos para Mudar – PSB/PSC/PSDC/PRTB/ PC do B/PSD/PHS/PPL/PT do B), Marco Alba (Gravataí não pode Parar – PMDB/PRB/PP/PTB/REDE/PTN/PR/DEM/PMN/PTC/PV/PSDB/PROS/PEN) Rafael Link (PSOL), Rosane Bordignon (A Esperança está Presente – PDT/SD), Sadao Makino (PSTU) e Valter Amaral (PT).