TVE Repórter aborda os cuidados paliativos

Os cuidados paliativos são o atendimento que as equipes médicas realizam com pessoas que estão à beira da morte. Este é o tema do TVE Repórter desta quarta (1/2), às 20h30.

A proposta é ajudar a pessoa a ter um fim de vida o mais tranquilo possível. A reportagem vai mostrar como é feito este atendimento pela Santa Casa e Hospital de Clínicas e entrevista as equipes multidisciplinares dos hospitais, pacientes e familiares que estão recebendo o atendimento.

O programa também pode ser conferido via streaming e na quinta (2/2), às 23h.