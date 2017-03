programa > Destaques, Frente a Frente, Notícias > Declaração do Imposto de Renda 2017 é abordada no Frente a Frente

Declaração do Imposto de Renda 2017 é abordada no Frente a Frente

A época de fazer a declaração do imposto de renda é, para muitas pessoas, um momento de angústia. Isso porque surgem dúvidas sobre o que declarar, a falta de documentos e muitos outros problemas que podem aparecer no meio do caminho. Neste ano, por exemplo, mais de 28 bilhões de brasileiros devem estar envolvidos nessa tarefa e entregar, até o dia 28 de abril, a declaração de imposto de renda. O Frente a Frente desta quinta (9/3), às 22h, conversa com o superintendente adjunto da Receita Federal no Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Lorenzi, sobre como declarar, as novidades, entre outros assuntos. Também participam do programa os jornalistas Samantha Klein, repórter da Rádio Guaíba; Leandro Rodrigues, repórter do Diário Gaúcho; e Gisa Guerra, apresentadora da TV Record.

O programa também pode ser conferido via streaming.