Documentário “Manifesto Porongos” é a atração do Curta TVE

A partir de entrevistas com especialistas como Juremir Machado da Silva e Leandro Karnal, o documentário “Manifesto Porongos” traz imagens captadas nas ocupações urbanas e nos territórios quilombolas de Porto Alegre. O objetivo do curta é contar a história real da Revolta Farroupilha, com foco no episódio do Massacre de Porongos. Esta é a atração do Curta TVE desta quarta (15/3), às 23h.

Dirigido por Thiago Köche, a obra conta com produção de Karen Lose, em parceria com Rafa e Ricky, rappers do grupo Rafuagi. O documentário foi lançado junto com o clipe do single homônimo no dia Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. O projeto prevê levar informação, formação e empoderamento a comunidade gaucha e brasileira negra e não negra.

O programa também pode ser conferido via streaming (www.tve.com.br/tve-ao-vivo).