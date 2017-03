programa > Destaques, Faces, Notícias > Engenheiro Ricardo Jakubowski é entrevistado no Faces

Em 1970, Ricardo Jakubowski iniciou sua carreira como Engenheiro Mecânico. Com uma visão prevencionista e inovadora, em 1974, concluiu o curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, iniciando assim, sua pioneira atuação nesta área. Ele é o entrevistado do Faces desta terça (7/3), às 21h.

As primeiras atividades foram voltadas para a inspeção de caldeira, atendendo a NR-13 do Ministério de Trabalho e Emprego em todo o estado do Rio Grande Do Sul. Posteriormente, atuou como Perito do Juízo em Reclamatórias Trabalhista e na realização de Laudos Técnicos para aposentadorias especiais. Com a enorme demanda de trabalhos, veia a necessidade de ampliação do quadro Técnico e Administrativo. Em 17 de Agosto de 1999, nasce a Jakubowski Engenheiros Consultores Ltda, uma empresa familiar, voltada a atender as necessidades de seus clientes em diversos ramos de atividades.

O programa também pode ser conferido via streaming.