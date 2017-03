programa > Destaques, Frente a Frente, Notícias > Estatuto de defesa do torcedor é discutido no Frente a Frente

A promotoria do torcedor foi criada em 2013, no Rio Grande do Sul, para centralizar em um único setor do Ministério Público as atribuições relacionadas com o estatuto de defesa do torcedor. Dentre eles, está a prevenção e o combate à violência nos locais de práticas esportivas. E é justamente devido ao grande número de ocorrências desse tipo nos estádios que promotor da promotoria do torcedor, Márcio Bressani, é entrevistado no Frente a Frente desta sexta (3/3), às 19h. Também participam do programa os jornalistas Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, Carmelito Bifano, repórter do jornal Correio do Povo, e Filipe Duarte, repórter do Jornal Bandeirantes.

O programa também pode ser conferido via streaming.