O Nação desta semana conta a singular história de Carolina de Jesus que, mesmo sendo filha de analfabetos e com quase nenhuma educação formal, conseguiu se tornar uma escritora best-seller. A segunda parte do especial vai ao ar nesta quarta (14/3), às 23h.

Carolina viveu sob a fama de ser agressiva, metida e indisciplinada por, desde cedo, se recusar a se encaixar no papel determinada pela sociedade às mulheres negras. Natural de Minas Gerais, a escritora nascida em 1914 foi descoberta por um jornalista da Folha da Noite na favela em que morava. Em seu barraco, ela mostrou a ele suas anotações sobre o cotidiano da favela, que acabaram sendo publicados no jornal. Em 1960, dois anos após seus escritos serem publicados na Folha da Noite, o livro “Quarto de Despejo” foi lançado. A primeira edição contou com 30 mil exemplares. No total, vendeu 80 mil edições e foi lançada em 20 países.

O programa também pode ser conferido via streaming.