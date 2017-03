programa > Galpão Nativo, Notícias > Os Mirins e Miro Saldanha tocam no Galpão Nativo

Os Mirins e Miro Saldanha tocam no Galpão Nativo

O Galpão Nativo deste domingo (12/2), às 8h, conta com a participação d’Os Mirins e Miro Saldanha. No quadro Coisa de Gaúcho, com Beto Mayer, vamos conhecer as meninas laçadoras da Cabanha Figueira, do bairro Lami, em Porto Alegre.

Criado em 1958, por Albino Manique e Francisco Castilhos, os Mirins começaram a carreira em uma igreja em São Francisco de Paulo, no RS. A essa formação, se juntou Oscar Soares, mais conhecido como Oscarzinho. O grupo que conta com mais de meio século de estrada, lançou neste ano o álbum “Clareando o dia”.

Natural de São Gabriel, Miro Saldanha lançou seu primeiro disco, pela gravadora Acit, em 2004. Em 2007, lançou outro trabalho, “Um canto meu”; em 2009, “O rastro e a poeira”; e, em 2011, “Pedações”. Sua obra mescla temas do campo e da cidade.

O programa também pode ser conferido via streaming.