O Primeiro Passo desta semana continua a abordar o tabagismo e recebe como convidado o psiquiatra Angelo Campanha. O programa vai ao ar nesta segunda (13/2), às 21h15. O médico alerta sobre os perigos do fumo passivo, as doenças causadas pelo cigarro e as formas de tratamento.

O programa também pode ser conferido via streaming.