programa > Frente a Frente, Notícias > Secretário de comunicação do Estado é entrevistado no Frente a Frente

Secretário de comunicação do Estado é entrevistado no Frente a Frente

O Frente a Frente desta quinta (16/3), às 22h, recebe o secretário de comunicação Cleber Benvegnú. Advogado e jornalista, Cleber Benvegnú é Secretário de Comunicação do Rio Grande do Sul desde janeiro de 2015. Uma das tarefas da pasta é promover a política de comunicação do governo do Estado. Ele fala sobre o trabalho que está sendo desenvolvido e o que podemos esperar a partir de agora.Também participam do programa os jornalistas Danilo Teixeira, gerente de telejornalismo do SBT do Rio Grande do Sul; Túlio Milman, colunista do jornal Zero Hora; e Janine Lucht, coordenadora do curso de jornalismo da ESPM.

O programa também pode ser conferido via streaming.