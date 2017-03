programa > Destaques, Notícias, Obra Prima > TVE exibe concerto da Ospa interpretando repertório para cordas

TVE exibe concerto da Ospa interpretando repertório para cordas

O Obra Prima desta sexta (17/3), às 22h, apresenta a Orquestra Sinfônica Porto Alegre (Ospa) interpretando peças compostas para formações de cordas no terceiro concerto da Série Igrejas 2016. A apresentação foi gravada na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora e tem regência e solo do maestro e violinista Paulo Bosisio,

O programa inicia com “Concerto Grosso” de Handel, um dos mais importantes nomes do Barroco europeu. Na sequência, é a vez de duas obras de Mendelssohn. Com influências de Bach, Mozart, Beethoven e Weber, o compositor é um representante da vanguarda da música alemã entre os anos 1830 e 1840. A Ospa apresenta o “Concerto para violino e cordas” e sua “Sinfonia Em Ré para cordas”.

O programa também pode ser conferido via streaming.