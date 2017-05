programa > Curta TVE, Notícias > Curta TVE exibe duas animações

O Curta TVE desta quarta (31/5), às 22h30, exibe duas animações brasileiras premiadas. No primeiro bloco será veiculado, “Los Rosales”, de Daniel Ferreira. Ambientado em um mundo pós-apocalíptico, o audiovisual conta a história de um robô solitário que trabalha diariamente em uma fábrica isolada; entre rodas e engrenagens, sua rotina repetitiva e mecânica produz sempre uma rosa – seu meio de sobrevivência e único elemento natural em um cenário de desolação. O robozinho segue vivendo seus dias absolutamente iguais até que um defeito na aprisionadora maquinaria faz com que tenha que enfrentar o medo do desconhecido. No segundo bloco, é a vez de “Viagem na chuva”, Wesley Rodrigues, que usa a simbologia da chuva como representação metafórica de passagem e trajetória da vida. Nele, um palhaço que vive mergulhado em sua imaginação resolve reviver a magia de sua infância e reaver o tempo em que tinha plena juventude, e um filho(também palhaço)que vive na eterna esperança de rever seu pai que se foi sem dizer quando voltaria. As duas histórias se entrelaçam, tendo como pano de fundo a angústia da espera e a inevitável passagem do tempo.

