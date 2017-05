programa > Destaques, Galpão Nativo, Notícias > Família Machado e João Vicenti tocam no Galpão Nativo

Família Machado e João Vicenti tocam no Galpão Nativo

O Galpão Nativo deste domingo (21/5), às 8h, recebe Família Machado, dupla formada por Eduardo e Thomas Machado, gauchinho de Estância Velha que ganhou do The Voice Kids. A outra atração do Galpão Nativo é o músico João Vicenti, músico do Nenhum de Nós, que mostra um trabalho que remete a suas origens. A apresentação é de Elton Saldanha.

O programa também pode ser conferido via streaming.