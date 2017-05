programa > Curta TVE, Destaques, Notícias > Filmes O silêncio das leoas e The Player são as atrações do Curta TVE

O Curta TVE desta quarta (24/5), às 22h15, apresenta dois filmes rodados fora do Brasil. O primeiro curta é “O silêncio das leoas”, de Fabio Erdos. Um registro visual e sonoro de uma comunidade rural de Moçambique, revelando a rotina, as sutilezas e as tradições dos moradores locais. O segundo é The Player, de Carlos Guilherme Vogel. Na história, um turista conquistador desbrava cenários românticos na cidade de Praga.

No segundo bloco, temos uma entrevista com a professora de Economia da UFRGS Gláucia Campregher. Ela é a ministrante do curso de extensão O Capitalismo visto do Cinema, promovido pela UFRGS e pelo Cinebancários aqui em Porto Alegre. O evento se propõe a debater a formação e o desenvolvimento histórico do modo de produção capitalista a partir de clássicos do cinema e filmes contemporâneos.

O programa também pode ser conferido via streaming.