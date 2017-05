programa > Destaques, Frente a Frente, Notícias > Frente a Frente analisa a atual crise política do Brasil

Frente a Frente analisa a atual crise política do Brasil

Devido à crise política em que o Brasil se encontra, após a divulgação de parte da delação premiada de um dos donos do frigorífico JBS, Joesley Batista, que envolve o presidente Michel Temer, entre outros políticos, o Frente a Frente desta quinta (18/5), às 22h30, teve a sua atração alterado. Agora à tarde, Temer passou à condição de investigado na Lava Jato, a partir da autorização do ministro Edson Fachin, relator da operação no Supremo Tribunal Federal, para abertura de inquérito contra o presidente da República.

O programa receberá o advogado constitucionalista Eduardo Carrion para analisar a atual situação política do Brasil. Também participam do programa, Vitória Famer, repórter da Rádio Guaíba; Danilo Teixeira, gerente de jornalismo do SBT-RS; e Ricardo Azeredo, consultor em comunicação.

O programa também pode ser conferido via streaming no site da TVE e na página da TVE no Facebook.