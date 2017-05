programa > Destaques, Notícias, TVE Reporter > Importância dos rótulos dos alimentos industrializados é tema do TVE Repórter

Importância dos rótulos dos alimentos industrializados é tema do TVE Repórter

O TVE Repórter desta quarta (25/5), às 22h15, apresenta matéria da repórter Angélica Coronel e do repórter cinematográfico Ademar Izaguires sobre os rótulos dos produtos industrializados. Eles foram a supermercados de Porto Alegre para mostrar que as pessoas não costumam a ler os rótulos, nem se preocupar com a composição dos produtos.

O programa também conta com entrevistas com nutricionistas, que mostram que a composição de alguns alimentos contém elementos químicos e conservantes que não fazem bem à saúde. A reportagem ainda mostra o exemplo de um menino alérgico, que passou mal por ser alérgico a determinados componentes de alimentos.

O programa também pode ser conferido via streaming e no sábado (28/5), às 17h30.