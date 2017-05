programa > Destaques, Faces, Notícias > Jornalista Flávio Tavares é o convidado do Faces

O jornalista e escritor Flávio Tavares é o convidado do Faces desta sexta (26/5), às 22h30. Flávio foi um dos muitos exilados brasileiros no regime militar. Foi torturado e preso aqui no Brasil e no Uruguai. Morou na Argentina, no México e em Portugal.Tem oito livros publicados e colabora com o jornal Zero Hora.

O programa também pode ser conferido via streaming.