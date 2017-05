programa > Destaques, Notícias, Programa Nação > Nação discute o hino riograndense

Nação discute o hino riograndense

O bairrismo gaúcho é conhecido no país inteiro e esse orgulho da terra e das tradições é apontado como uma grande qualidade do RS. Algo bem comum por aqui, além do chimarrão e do churrasco de domingo e das comemorações da guerra dos Farrapos, é cantor o hino do estado. De estádios de futebol às celebrações oficiais, levantar-se e cantar o hino riograndense é quase que automático para muitos. Mas nem todos se sentem contemplados pelos seus versos, para muitos ele é racista e ofensivo. Mudar a atitude diante de um hino diante de um hino que diz que “povo que não tem virtude acaba por ser escravo”, tem sido pauta recorrente para nossa juventude. Este é o tema do Nação desta sexta (26/5), às 23h.

