TVE amplia programação local a partir de segunda-feira (22/05)

TVE amplia programação local a partir de segunda-feira (22/05)

Emissora pública gaúcha passa a ter 4h45 de conteúdo próprio

A programação local da TVE-RS será ampliada a partir da próxima segunda-feira (22/05). Sucessos de audiência, o Debate TVE e o Consumidor em Pauta terão o dobro de tempo. O Debate TVE passará a ter uma hora de duração, das 20h15 às 21h15, de terça a sexta, porque às segundas-feiras segue o TVE Esportes na mesma faixa de horário. O Consumidor em Pauta ficará com meia hora, das 18h30 às 19h.

Entre as novidades está o retorno do Estação Cultura para o seu horário tradicional, das 13h30 às 14h, ao vivo, e a transmissão do Jornal da Cultura, com informações nacionais, das 21h15 às 22h15. O tradicional programa de arte e cultura Metrópolis retorna à grade da TVE às 22h15. Depois, cada dia terá uma atração diferente. Às segundas-feiras, o Roda Viva; às terças, o Galpão Nativo; às quartas, Curta TVE e Cine Nacional; às quintas, TVE Repórter (22h30) e Frente a Frente (23h); e às sextas, Faces (22h30) e Nação (23h).

Seguem inalterados o Radar, às 18h, e o Plano de Jogo, às 19h. O Panorama começará um pouco mais cedo, às 19h15. Todos os programas são ao vivo. “Ampliamos para quase 5 horas diárias de programação local sobre o que acontece no Rio Grande do Sul”, afirma o presidente da Fundação Piratini, Orestes de Andrade Jr. “Fortalecemos ainda mais a nossa faixa nobre, à noite, aumentando o tempo de alguns programas e trazendo o melhor telejornal do país, o Jornal da Cultura, para informar nossos telespectadores sobre os acontecimentos de todo o Brasil”, destaca Orestes Jr.

O presidente salienta que ao contrário das demais redes televisivas comerciais, que gradativamente cedem espaço para horário de cobertura nacional, a TVE quer dimensionar seu conteúdo para o que é de interesse local, de forma ampla, plural e aprofundada. “A nova programação, com caráter local, foi muito bem recebida pelos gaúchos nos primeiros 50 dias. Foram os telespectadores que pediram, especialmente por meio das redes sociais, a ampliação de alguns programas. Também achamos conveniente, pelo momento delicado que passa o país, agregarmos um jornal nacional na nossa faixa nobre”, explica Orestes Jr.

A TVE-RS é a segunda emissora em cobertura no Rio Grande do Sul. Possui 40 retransmissoras e está presente em 70 municípios gaúchos, alcançando 7,4 milhões de pessoas. O investimento em novos equipamentos, novos cenários, contratação de técnicos e recursos humanos somam R$ 270 mil nos últimos 60 dias. Os recursos vieram por meio de convênio com a Associação de Amigos da Fundação Piratini (AAFP), com captação via Lei Rouanet. O apoio cultural master é da Celulose Riograndense. O Banrisul também se integrou à nova programação por meio de apoio cultural.



Novas Mídias

A TVE está entre os canais no Rio Grande do Sul que mais incorporaram as redes sociais como plataforma de ampliação para sua programação. Diariamente, vários programas são transmitidos ao vivo pelo Facebook, Twitter e YouTube, além do próprio site da emissora em http://www.tve.com.br. Os registros de participação com o telespectador totalizaram a marca de 133,2 mil pessoas alcançadas em 29 transmissões “Lives” no mês de abril em Rede Social, atingindo 78,1 mil visualizações. O pico de audiência de 20,9 mil pessoas foi no “Debate TVE” em 4 de abril com participantes de Gravataí. “Além de praticar uma linha editorial democrática, sempre respeitando e ouvindo todos os lados da notícia, expandimos os canais de interatividade com o telespectador pelas redes sociais, amplificando o alcance da nossa programação”, observa Orestes Jr.



Confira como fica a nova programação local da TVE:



– 13h30, ESTAÇÃO CULTURA

– 18h, RADAR

– 18h30, CONSUMIDOR EM PAUTA

– 19h, PLANO DE JOGO

– 19h15, PANORAMA

– 20h15, DEBATE TVE (de terça a sexta); às segundas-feiras, TVE ESPORTES

– 21h15, JORNAL DA CULTURA (com a TV Cultura)

– 22h15, METRÓPOLIS (com a TV Cultura)

– 22h30 ÀS 23h30, RODA VIVA (segundas-feiras); GALPÃO NATIVO (às terças); CURTA TVE (às quartas), TVE REPÓRTER e FRENTE A FRENTE (às quintas); e FACES E NAÇÃO (às sextas)