Violonista Gabriel Selvage toca no Galpão Nativo

O Galpão Nativo deste domingo (28/5), às 8h, recebe o violonista, compositor, arranjador Gabriel Selvage, natural de Não-Me-Toque e discípulo de Lucio Yanel. Ele já levou sua música a vários países como Alemanha, Argentina, Uruguai, Paraguai, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Luxemburgo, Holanda e China. Também, recebeu indicação na categoria melhor instrumentista regional no Prêmio Açorianos de Música 2015. No quadro Porteira Aberta, apresentado por Demétrio Xavier, é apresentado mais um episódio do projeto Gema, que conta a história da Bandinha Goela Seca.

O programa também pode ser conferido via streaming e na terça (30/5), às 22h30, e no sábado (3/6), às 8h.