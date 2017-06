programa > Destaques, Frente a Frente, Notícias > Secretário-Chefe da Casa Civil é o convidado do Frente a Frente

Secretário-Chefe da Casa Civil é o convidado do Frente a Frente

Há um mês, a coordenação política do Governo do Rio Grande do Sul está sob o comando de Fábio Branco. Ele assumiu como chefe da Casa Civil, após comandar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Ele é o convidado do Frente a Frente desta quinta (1/6), às 23h. No programa, é abordados a situação financeira, reestruturação e reformas do estado.

Natural de Rio Grande, foi prefeito do município por duas legislaturas e, em 2014, eleito deputado estadual. Também participam do programa, os jornalistas Fernanda Wenzel, repórter da Agência Radioweb; Affonso Ritter, colunista do Jornal do Comércio; e Políbio Braga, blogueiro.

O programa também pode ser conferido via streaming e no domingo (4/6), às 15h30.