programa > Curta TVE, Destaques, Notícias > Curta TVE apresenta o filme Espelho Hexagonal

Curta TVE apresenta o filme Espelho Hexagonal

O Curta TVE desta quarta (7/6), às 22h30, apresenta o filme Espelho Hexagonal, de Maurício Canterle, que foi gravado em Santa Maria e Tupanciretã. Ele é uma experiência atemporal, uma viagem sonora e visual através das confusas projeções da mente do protagonista Caio. Ele está sem rumo, flerta com o suicídio e precisa de ajuda para reconstruir sua própria existência. Ao seu redor, a arquitetura de uma cidade em prantos. O psiquiatra lhe oferece um copo d’água e faz anotações sobre a terapia em sua sala de estar aconchegante. Na frente do espelho, uma lembrança ressurge. Um congestionamento, uma paisagem rural, um Corcel vermelho, um violão, uma manhã de domingo. Caio deixa a barba crescer, coloca seus óculos escuros, aumenta o volume e cai na estrada em busca de si mesmo.

O programa também pode ser conferido via streaming (www.tve.com.br/tve-ao-vivo).