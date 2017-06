programa > Curta TVE, Notícias > Curta TVE exibe filme produzido por indígenas

Uma parceira do Coletivo Catarse com o grupo indígena mbyá-guarani de produção de conteúdo Comunicação Kuery, o curta Onhepyru narra a história da primeira aldeia guarani a deixar a beira da estrada (Aldeia do Petin, as margens da BR 116/RS) e ir para terra conquistada (Tapé Porã). Esta é a atração do Curta TVE desta quarta (21/6), às 22h30.

O filme é considerado o primeiro documentário realizado pela Comunicação Kuery, resultado de exercícios com equipamentos de produção audiovisual realizados em oficinas e da participação de dois guaranis em uma outra produção do Coletivo Catarse. Após o filme, o apresentador Domício Grillo conversa com Tiago Rodrigues, orientador audiovisual do projeto e membro do coletivo Catarse, e Gerson Gomes, guarani integrante do Comunicação Kuery.

O programa também pode ser acompanhador via streaming.