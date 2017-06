programa > Destaques, Galpão Nativo, Notícias > Délcio Tavares e João Freitas tocam no Galpão Nativo

O cantor Délcio Tavares, que mistura ritmos italianos e gaúchos, e João Freitas, um gaiteiro que está presente em todos os rodeios do estado, são as atrações do Galpão Nativo desta terça (27/6). O programa, que tem apresentação de Elton Saldanha, vai ao ar a partir das 22h30.

Ainda, Elton conversa com professor José Goulart, produtor do Galpão Nativo durante anos que relembra o trabalho do Edison Acri, um dos idealizadores do programa e responsável pelos cenários na época em que o programa era apresentado pelo que Glênio Fagundes.

O programa também pode ser conferido via streaming e no sábado (1/7), às 8h.