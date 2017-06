programa > Notícias > Drauzio Varella está no centro do Roda Viva desta segunda-feira (19/6)

Drauzio Varella é o entrevistado do Roda Viva desta segunda-feira (19/6), que a TVE exibe em rede com a TV Cultura. O médico fala sobre projetos atuais, saúde e prevenção de doenças e a questão das cracolândias nas cidades brasileiras. Com apresentação de Augusto Nunes, a entrevista vai ao ar ao vivo às 22h15.

À frente de um projeto no rio Negro que testa extratos de plantas em experimentos com células tumorais e bactérias resistentes a antibióticos, o cancerologista fala sobre o trabalho atual. Ele também comenta a saúde e a prevenção de drogas, as cracolândias nas cidades brasileiras e seus recém-lançados livros “Prisioneiras”, em que rememora seus últimos onze anos de atendimento na penitenciária feminina da capital paulista, e “Nas Águas do Rio Negro”, no qual conta a história de um médico que se perde na floresta e encontra seres míticos do folclore brasileiro.

Formado pela Universidade de São Paulo e um dos pioneiros no tratamento da AIDS no Brasil, Drauzio foi diretor do serviço de imunologia do Hospital do Câncer de São Paulo e lecionou em faculdades brasileiras e em instituições no exterior, como, por exemplo, em Nova York e Hiroshima.