Ecodesafio discute as mudanças climáticas

Ciclones, incêndios, enchentes, nevascas, calor escaldante. Os efeitos do aquecimento global aparecem em todo o mundo. O planeta pede socorro e desafia o homem. O problema é de todos. Mobiliza cientistas, governos, a iniciativa privada. No primeiro episódio, o Ecodesafio mostra os efeitos do aquecimento da terra e como o mundo está se preparando para enfrentar essas mudanças: pesquisas, cidades resilientes, educação ambiental. O programa vai ao ar nesta quinta (8/6), às 14h, e também pode ser conferido via streaming.