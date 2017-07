programa > Destaques, Faces, Notícias > Ex-presidente do Inter Fernando Carvalho é entrevistado no Faces

O ex-presidente do S.C. Internacional Fernando Carvalho é o convidado do Faces desta sexta (30/6), às 22h30. Ele ainda é advogado, comentarista esportivo e cidadão honorário de Porto Alegre. Durante sua gestão como presidente do Inter, o clube se transformou mundialmente reconhecido, ganhando títulos como Copa Libertadores da América de 2006 e o Mundial de Clubes da FIFA 2006. No programa, o ex-dirigente fala sobre sua trajetória profissional e pessoal.

O programa também pode ser conferido via streaming.