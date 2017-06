programa > Destaques, Faces, Notícias > Faces recebe o ator Jair Kobe, interprete do Guri de Uruguaiana

O Guri é de Uruguaiana, mas Jair Kobe, seu criador, é natural de Porto Alegre. Nascido no dia 06 de setembro de 1959, Jair casou-se com Silvia Helena dia 5 de abril de 86 e tem duas filhas: Rafaella e Júlia. Ele é o entrevistado do Faces desta sexta (16/6), às 22h30.

É de uma família grande (sete irmãos, todos com J, para comprovar a procedência) e, por incrível que pareça, todos se dão bem. Herdou de seu pai o bom humor e a musicalidade, e de sua mãe a tranquilidade. Cursou três faculdades: Análise de Sistemas, na PUC (79/81); Música, na UFRGS (80/82); e Ciências Contábeis, na UFRGS (81/83). Obviamente, não terminou nenhuma delas Quatorze anos depois de sua criação, o Guri de Uruguaiana pode ser considerado um dos personagens mais populares surgidos nos palcos gaúchos nos últimos tempos. Mas o fenômeno do simpático gaudério que trata a tradição com muito bom humor vai além. Pode ser medido pelos quase 2,3 milhões de seguidores no perfil oficial no Facebook – mais do que o Grêmio e mais do que o Internacional.

O programa também pode ser conferido via streaming e no domingo (18/6), às 17h.