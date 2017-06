programa > Destaques, Faces, Notícias > Faces recebe o provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre

Faces recebe o provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre

O provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Dr. Alfredo Guilherme Englert, é o convidado desta sexta (9/6), às 22h15, do Faces. O atual mandato do dirigente começou em março de 2015 e vai até março de 2018.

Alfredo Guilherme Englert é magistrado aposentado, tendo sido presidente do Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e presidente do Tribunal Regional Eleitoral do RS. Nos últimos seis anos, ele foi vice-provedor da Irmandade da Santa Casa.

O programa também pode ser conferido via streaming.