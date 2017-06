programa > Curta TVE, Destaques, Notícias > Filme “Arte da Loucura” é a atração do Curta TVE

Filme “Arte da Loucura” é a atração do Curta TVE

Em “Arte da Loucura”, uma trupe de atores italianos, Accademia della Follia, está em Porto Alegre em uma residência artística. Cinco dias por semana os atores se encontram no Hospital Psiquiátrico São Pedro para ensaiar um espetáculo teatral. Está é a atração do Curta TVE desta quarta (28/6), às 22h30.

A direção é de Mirela Kruel e Karine Emerich. Depois do filme, o apresentador Domício Grillo conversa com Karine Emerich e Filipe Barros, que assina a montagem do curta.

O programa também pode ser conferido via streaming.