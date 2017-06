programa > Destaques, Frente a Frente, Notícias > Frente a Frente recebe o médico e pesquisador Ivan Izquierdo

Frente a Frente recebe o médico e pesquisador Ivan Izquierdo

A memória dos homens e dos animais é o armazenamento e recordação de informação adquirida através de experiências. A aquisição de memória denomina-se aprendizado. Essa é uma das formas que o médio e pesquisador Ivan Izquierdo define a memória. Ele é o entrevistado do Frente a Frente desta quinta (15/6), às 23h.

Ivan Izquierdi coordena o Centro de Memória da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e o Instituto do Cérebro, onde é coordenador científico. Também participam do programa, as jornalistas Laura Medina, do site Vida e Saúde; Mariane Schlindwein, repórter da TV Record; e Andressa Dorneles, assessora de imprensa.

O programa também pode ser conferido via streaming.