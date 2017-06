programa > Destaques, Frente a Frente, Notícias > Frente a Frente recebe professor da Universidade de Columbia

O cientista político, economista, diplomata e professor da Universidade Columbia, de Nova Iorque, Marcos Troyjo entende que o mundo está passando por mudanças e que um dos responsáveis por isso seria a desglobalização. Mas o que é a desglobalização e como pode afetar a economia e a política dos países? Para falar sobre esse e outros assuntos, o Frente a Frente desta quinta (29/6), às 23h, recebe o especialista, que também é diretor do Briclab, da Universidade de Columbia, um centro que promove estudos sobre o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Participam como entrevistadoras convidadas, as jornalistas Ana Cássia Hennrich, colunista da Bandnews; Karim Miskulin, diretora executiva da Revista Voto; e Patrícia Comunello, subeditora do site do Jornal do Comércio, subeditora do site do Jornal do Comércio.

O programa também pode ser conferido via streaming e no domingo (2/7), às 15h30.