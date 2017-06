programa > Destaques, Notícias, Programa Nação > Nação aborda o samba feito em Porto Alegre

Nação aborda o samba feito em Porto Alegre

O Nação desta sexta (9/6), às 23h, continua a abordar o samba feito em Porto Alegre. A apresentadora Fernanda Carvalho conversa com Edinho Silva, do blog Armazém do Samba, sobre o tem sido feito na defesa do samba na cidade. Por onde anda? Onde começou? As rodas de samba e o carnaval? A composição autoral e a aceitação do público. O momento atual do samba na cidade. O programa conta com a participação de Izolino Nascimento, Nego Lom, cantor; Carlos Henrique Buiu, percussão; Jovani, pandeiro; Rogério Pereira, banjo; Carlos Delgado, cavaco.

O programa também pode ser conferido via streaming.