Nação apresenta documentário sobre as relações raciais em São Tomé e Príncipe

A história das relações raciais em São Tomé e Príncipe é marcada pela violência física, péssimas relações sociais e de trabalho, e por histórias pessoais de tensões étnicas até hoje lembradas. Das roças às ruas da capital, quarenta anos depois da independência de São Tomé e Príncipe, o colonialismo expõe seus vestígios à vista de todos, como na arquitetura ou mesmo nos sentimentos dos santomenses. Este é o tema do segundo episódio da série “Racismo em Português”, produzido pela Agência Portuguesa Pública, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que vai ao ar no Nação desta semana. O programa é exibido na sexta (30/6), às 23h.

O Nação também pode ser acompanhado via streaming.