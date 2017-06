programa > Faces, Notícias > Nação destaca a importância do Mercado Público de porto Alegre para as religiões de matriz africana

Religiosos de matriz africana e comerciantes realizaram protestos e lançaram um abaixo-assinado contra a privatização do mercado público de Porto Alegre. O ato contou ainda com grande participação da população, que também foi prestar sua homenagem ao Bará do Mercado, em 13 de junho. Este é o tema do Nação desta sexta (16/6), às 23h.

O Mercado Público é mais que um lugar de comércio, é símbolo de democracia, pluralidade, diversidade, tradições, tolerância e religiosidade. É um bem cultural, material e imaterial que carrega nossa história. O monumento do Bará do Mercado é um dos marcos do projeto Museu de Percurso, que conta a história do negro em Porto Alegre.

