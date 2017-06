programa > Destaques, Notícias, TVE Reporter > Produção de facas artesanais no RS é abordada no TVE Repórter

O Rio Grande do Sul é o maior produtor do país de facas artesanais. O trabalho é realizado por um conjunto de artistas de nome nacional e internacional. A reportagem de Nilton Schuler vai contar a história de Rodrigo Sfreddo, o único cuteleiro do Brasil com reconhecimento internacional. Rodrigo mora em Nova Petrópolis e tem suas facas são vendidas em leilões. Este é o tema do TVE Repórter desta quinta (8/6), às 22h30.

A reportagem também vai mostrar o Castelo Medieval, em Gramado. O Castelo possui um grande acervo de facas e armas com modelos do século XV. A equipe de reportagem foi a Carlos Barbosa e mostrou a produção de facas na Tramontina, a maior indústria cuteleira da América Latina. Completa o programa uma competição promovida pela Associação Gaúcha de Cuteleiros em que quatro cuteleiros fazem a sua própria faca.

O programa também pode ser conferido via streaming e no domingo (11/6), às 17h30.