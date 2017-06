programa > Frente a Frente, Notícias > Reprodução assistida é tema do Frente a Frente

Reprodução assistida é tema do Frente a Frente

Em 1978, na Inglaterra, nascia o primeiro bebê de proveta do mundo. Desde o nascimento de Louise Brown, há 39 anos, outras técnicas de reprodução assistida foram desenvolvidas. E todas têm ajudado homens e mulheres a realizaram o sonho de constituir uma família.Um entre cada seis casais tem problema de fertilidade e 30% só conseguem uma gestação por meio dessas técnicas. Este é o tema do Frente a Frente desta quinta (22/6), às 23h, que recebe a ginecologista Mariângela Badalotti, professora do curso de Medicina da Pucrs e diretora da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana.

Participam do programa, como entrevistadoras convidadas, as jornalistas Mauren Xavier, repórter do Correio do Povo, Sibele Fagundes, do blog Fralda Cheia e editora da Rádio Gaúcha, e Marta Tejera Kiefer, doutora em Comunicação.

O programa também pode ser conferido via streaming e no domingo (25/6).