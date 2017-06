programa > Notícias > Roda Viva tem edição temática sobre o julgamento da chapa Dilma-Temer

Roda Viva tem edição temática sobre o julgamento da chapa Dilma-Temer

O Roda Viva apresenta nesta segunda-feira (12/6) uma edição temática intitulada O Julgamento. Com apresentação de Augusto Nunes, o programa vai ao ar ao vivo, às 22h15, na TVE, em rede com a TV Cultura.

O jornalístico propõe um debate entre especialistas sobre as questões levantadas pelo julgamento da chapa Dilma-Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Dentre os assuntos discutidos estão os novos cenários da crise política.

Participam da bancada Karina Kufa, advogada especialista em direito eleitoral e professora do Instituto de Direito Público; Thaméa Danelon Valiengo, procuradora da República e coordenadora do Núcleo de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal em São Paulo; Antonio Lavareda, sociólogo e cientista político; Fernando Schuler, cientista político, professor do Insper e colunista da revista Época; e Marco Aurélio Nogueira, professor de Ciência Política da Unesp.