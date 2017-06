programa > Destaques, Notícias > TVE exibe amistoso da seleção brasileira

Em rede com a TV Brasil, a TVE exibe nesta sexta, a partir das 7h05, jogo amistoso entre a seleção brasileira e a Argentina. O confronto acontece em Melbourne, na Austrália. A narração será de Nivaldo Prieto, com comentários dos ex-jogadores Denílson e Pelé. No RS, a TVE será a única emissora aberta a fazer a transmissão, que também estará disponível via streaming (www.tve.com.br/tve-ao-vivo).