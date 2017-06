programa > Notícias > TVE exibe amistoso entre as seleções do Brasil e Austrália

TVE exibe amistoso entre as seleções do Brasil e Austrália

A TVE, em rede com a TV Brasil, exibe nesta terça (13/6), a partir das 7h05, amistoso entre Brasil e Austrália. A narração é de Nivaldo Prieto, com comentários dos ex-jogadores Pelé e Denílson. Após o amistoso, às 9h30, será apresentada uma edição especial do programa No Mundo da Bola. A mesa-redonda vai debater a atuação da seleção brasileira na preparação para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. O jornalista Igor Santos conduz o bate-papo, que tem a participação do comentarista Márcio Guedes e da repórter Marília Arrigoni, encarregada de fazer a interação com a redes sociais. O programa conta ainda com a análise dos jornalistas Juliano Justo, de São Paulo, e Nathália Mendes, de Brasília.